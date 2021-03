Redd barna åtvarar mot skulestenging i Oslo

innenriks

– No må vi ikkje gjenta feila som vart gjorde med full nedstenging i fjor vår, då såg vi at ein av seks barn og unge vart utsette for ei form for vald eller overgrep i perioden dei var isolerte heime, seier leiar Monica Sydgård i Redd barnas Norgesprogram.

Ho meiner Oslo må leggje til rette for godt smittevern i skular og barnehagar, og få ressursar til å gjere dette. Redd barna peikar på at helsedirektør Bjørn Guldvog nyleg uttalte i Aftenposten at skulestengingane våren 2020 førte til store kostnader for barn og unge.

– No må vi halde hovudet kaldt. Å stengje skular og barnehagar er eit svært inngripande tiltak med enorme negative konsekvensar for livet til barn og unge, seier Sydgård.

