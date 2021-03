Redd barna åtvarar Oslo mot å stengje ned skulane

innenriks

– No må vi ikkje gjenta feila som vart gjorde med full nedstenging i fjor vår. Då såg vi at ein av seks barn og unge vart utsett for ei form for vald eller overgrep i perioden dei var isolerte heime, seier Monica Sydgård, som leiar Redd barnas noregsprogram, til Avisa Oslo.

Ho meiner Oslo kommune må gjere alt som kan gjerast for å halde skular og barnehagar fysisk opne, med tilrettelegging for godt smittevern, som auka distanse og mindre kohortar.

Oslo kommune har kalla inn til pressekonferanse klokka 18, der det mest sannsynleg vil komme tiltak om skulane.

– Kanskje treng kommunen å leige fleire trygge lokale, fleire skulebussar og å ha nok lærarressursar tilgjengeleg. Her må alt som finst i verktøykassa, bli teke i bruk, seier Sydgård til avisa.

