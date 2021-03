Ny kontroll av Boreal-reiarlaget

innenriks

Alle ferjene og hurtigbåtane til reiarlaget måtte innstille trafikken og leggje til kai i desember i fjor etter at Sjøfartsdirektoratet gav dei seglingsnekt etter å ha avdekt fleire alvorlege tryggingsbrot.

Reiarlaget fekk setje skipa i drift igjen etter at direktoratet godkjende ein oppfølgingsplan med ein frist på tre månader.

Denne fristen er no i ferd med å gå ut, og måndag gjennomfører derfor direktoratet ein digital revisjon for å kontrollere at planen er følgd opp. Resultatet av denne kontrollen vil bli klart tysdag.

Det var 16. desember at heile Boreal Sjø fekk seglingsnekt langs norskekysten, av Sjøfartsdirektoratet. Den gong gjekk direktoratet ut med fleire andre døme på at reiarlaget ikkje hadde kravd tilsyn eller gjennomført risikovurderingar etter skadar. Seglingsnekten varte berre nokre timar, før dei fekk mellombels løyve til å segle igjen.

(©NPK)