Lillestrøm beklagar vaksineglipp

I byrjinga av februar opna kommunen opp for vaksinasjon av neste målgruppe sjølv om nokre hundre personar over 85 år ikkje hadde vorte vaksinerte, skriv Romerikes Blad.

– Dei yngre rakk å bestille opp alle timane først når vi hadde opna opp for bestilling i to dagar. Vi burde ha skjønt at vi ikkje burde ha opna opp for den yngre gruppa før alle over 85 hadde vorte vaksinerte, men vi var samtidig redde for å sitje igjen med 800 vaksinedosar utan at vi hadde nokon å vaksinere, seier vaksinekoordinator Lajla Lyseggen.

Ifølgje Lyseggen manglar kommunen mellom 200 og 250 personar over 85 år som førebels ikkje har vorte vaksinert. Det er anteke at denne aldersgruppa i kommunen er ferdigvaksinerte dei neste tre til seks vekene.

