Legemiddelverket ventar på EU-konklusjonar om AstraZeneca-vaksinen

innenriks

– Viss ein etter ei vurdering kjem til at risikoen er større enn nytta – og eg må berre presisere at det er det ikkje i dag, per i dag trur vi at nytta er større enn risikoen – då vil biletet kunne bli annleis, seier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Han seier at denne typen vurderingar av legemiddel og vaksinar er heilt vanleg.

Etter fleire melde tilfelle av moglege alvorlege biverknader frå AstraZenecas koronavaksine, skal det vere møte på europeisk nivå om saka seinare i veka.

– No må vi vente og sjå kva Europa seier om dette, og kva møteverksemda denne veka munnar ut i, seier Madsen.

(©NPK)