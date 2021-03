Handelsoverskot på over 25 milliardar kroner i februar

innenriks

Handelsoverskotet for februar er 11,8 prosent høgare enn i januar, og det høgaste overskotet sidan januar 2019, viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Verdien av naturgasseksporten enda på nesten 21 milliardar kroner, noko som nesten er ei dobling frå same månad i fjor. Auken kjem av høgare gassprisar, mellom anna som ei følgje av det kalde vêret på nyåret.

Råoljeeksporten fall med 6,6 prosent i februar samanlikna med fjoråret. Årsaka til fallet er lågare produksjon og dermed lågare volum.

Sjølve fastlandseksporten enda på 38,1 milliardar kroner. Det er ein auke på berre 1,1 prosent frå same månad i fjor, men ein oppgang på 7,3 prosent frå januar i år.

Tala frå SSB viser òg at importen av tobakk enda på 402 millionar kroner i februar. Dette er nesten 60 prosent høgare enn på same tid i fjor, og må sjåast i samanheng med dei stengde grensene til Sverige, då tobakks og alkohol er dei varene folk flest sørgjer for å handle med seg når dei dreg over grensa.

Ifølgje VG viser nye tal frå statsrekneskapen at staten i fjor fekk inn seks milliardar kroner meir i avgifter, i all hovudsak på alkohol og tobakk, som ein av følgjene av grensestenginga.

