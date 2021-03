Derfor blir Oslo stengd ned: Fryktar kollaps i smittevernsystemet

innenriks

Smittetala har stige til vêrs i Oslo den siste tida, medan talet på dødsfall på grunn av koronaviruset er lågt. Det heng saman med at ein stor del av dei eldre no er vaksinerte. Likevel blir dei strengaste tiltaka så langt i pandemien innførte.

Det blir grunngitt med frykt for at intensivkapasiteten blir sprengd, og at smittesporinga blir umogleg viss smitten held fram med å auke.

– Hugs dette: Føresetnaden for at vi skal ha kontroll over denne situasjonen, er at heile apparatet med testing, isolasjon, smittesporing og karantene fungerer. Viss smitten blir for høg, over for lang tid, risikerer vi at systemet kneler. Då mistar vi kontrollen, seier byrådsleiar Raymond Johansen.

