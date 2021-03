Amerikansk talkshow teke av lufta og etterforska etter at Sharon Osbourne forsvarte Piers Morgan

innenriks

No er det amerikanske talkshowet sett på to dagars pause, medan TV-kanalen CBS gir seg i kast med ei intern gransking, melder BBC.

Samtidig krev Piers Morgan ei unnskyldning frå «The Talk» på bakgrunn av deira «skammelige slarv».

Bakgrunnen for krangelen var at Sharon Osbourne var tidleg ute med å gi si støtte til landsmannen Piers Morgan, i kjølvatnet av den skarpe kritikken hans mot Meghan, hertuginna as Sussex.

Det fekk Sheryl Underwood, som er afrikanskamerikansk, til å seie på lufta at Osbourne «validerte» Morgans visstnok «rasistiske» synspunkt.

– Sei meg når du har høyrt han seie rasistiske ting. Opplys meg. Eg føler at eg snart blir sett i den elektriske stolen fordi eg har ein venn som mange synest er ein rasist, så det gjer meg ein rasist òg, sa Sharon Osbourne til medprogramleiaren sin, ifølgje BBCs oppsummering.

Osbourne skal ha vorte ganske riven med, og ein del av det ho sa vart "bippa ut" – kanskje på grunn av bannord, før det vart teke reklamepause.

No har ho bede om unnskyldning overfor sjåarane, og uttaler:

– Eg fekk panikk, følte meg overrumpla, kom på defensiven og lét skrekken min for å bli skulda for å vere rasist ta over.

(©NPK)