54 nye smittetilfelle i Drammen

Drammen kommune opplyser på nettsidene sine at 39 av tilfella er nærkontaktar av tidlegare påviste tilfelle. For fem av personane er smittevegen ukjend, medan smittesporinga ikkje er avslutta for dei siste ti.

Førre veke vart det påvist 285 nye smittetilfelle i Drammen, noko som er det høgaste talet i ein sjudagarsperiode sidan 18. november i fjor.

Formannskapet i Drammen vedtok søndag å gjeninnføre ei lokal forskrift med tiltak for å avgrense spreiinga av koronasmitte.

– Det blir gjort fortløpande vurderingar av om tiltaka som no er innførte, er tilstrekkelege eller om vi må vurdere endå strengare tiltak for å stanse smittespreiinga, seier Drammen-ordførar Monica Myrvold Berg (Ap).

