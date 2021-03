Vogntog køyrde i bru i Bergen

innenriks

Den er «heilt smadra», skriv Vegtrafikksentralen på Twitter.

– Ein lastebil eller trailer skal ha køyrt ned jernbaneovergangen over vegen der, seier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen til Bergens Tidende. Vitne seier at dei såg brua kollapse, og at det var kraftige krefter i sving.

Ingen skal vere skadd i brukollapsen.

Det blir no jobba med å få ut trafikkdirigentar. Tilrådd omkøyring er via E39 Åsane, skriv Vegtrafikksentralen.

Jernbanebrua er ein del av gamle Bergensbanen.

