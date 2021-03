To menn sikta for valdtekter i Bergen

innenriks

Ifølgje Bergensavisen skal dei to sikta vere kameratar, og dei er sikta for å ha valdteke to unge kvinner i bergensområdet ved to ulike høve.

Politiet ønskjer av omsyn til etterforskinga ikkje å gå ut med fleire detaljar om hendingane, men fekk medhald i Bergen tingrett om at begge dei sikta blir varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod, skriv avisa.

– Vi er heilt i innleiande fase og skal gjennomføre ei rekkje etterforskingsskritt. Før det er gjort ønsker vi ikkje at saka skal omtalast i detalj i pressa, seier politiadvokat Trine Franzen i Vest politidistrikt til avisa.

Forsvararen til ein av dei sikta opplyser at klienten hans ikkje erkjenner straffskuld, medan det er ukjent korleis den andre mannen stiller seg til siktinga.

(©NPK)