Statsministeren på vandring i koronatomme gater: – Vondt

– Bak desse restaurant- og butikkvindauga er det folk som har hatt draumen sin om å skape noko og drifte noko og folk som har jobben sin her, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Ho er ute og går, og kjenner på stemninga i ein nedstengt Oslo by. I gatene bak rådhuset er det ofte liv og røre, med mange restaurantar og pubar. No er det heilt tomt, og dørene er låste.

– Det er jo vondt. Det er menneske som har inntekta si her. Kanskje har dei draumane sine og gründerskapen sin i å starte ein butikk eller restaurant eller anna, som no er stengt, seier statsministeren.

Utruleg trist

Nøyaktig eitt år har gått sidan regjeringa klinka til med dei mest inngripande tiltaka i fredstid for å få bukt med koronaviruset. Det hjelpte i ein periode. Og så kom viruset tilbake med ei bølgje nummer to, og no ei tredje bølgje.

– Det var veldig rart då vi stengde ned 12. mars. Dei første vekene gjekk eg mykje tilbake frå kontoret om kvelden og ettermiddagen. Det var utruleg tomt. Det var tomt på ein måte eg aldri har sett Oslo før. Det var nesten spøkelsestomt.

No har folk nesten vorte vane med det. Både i Oslo og i andre byar og tettstader, der folk no går rundt med munnbind som om det var dei mest naturlege tinga i verda.

– Eg synest det er utruleg trist. Eg synest det er trist å oppleve at vi ikkje får utlendingar på Bryggen og torget i Bergen på besøk på sommaren. Eg synest det er forferdeleg å sjå at mange slit med bedriftene sine.



– Har gjort veldig mykje

– De har fått ein del kritikk for støtteordningane. Har de gjort nok for dei som har vorte nøydd til å stengje ned?

– Vi har gjort veldig mykje. Noreg er eit rikt land, og vi har eit stort oljefond. Det er få land som har brukt så mykje pengar eller laga så mange ordningar for små og mellomstore bedrifter og for folk som det vi har gjort, seier Solberg.

Ho understrekar at det er vanskeleg å lage objektive kriterium som treffer alle 100 prosent i ordningane.

– Var det riktig at til dømes pubar fleire stader måtte halde stengt – medan det kom mykje smitte inn over grensa?

– Det er veldig mange som har sagt at akkurat min aktivitet spreier ikkje smitte. Sanninga er at all aktivitet spreier litt smitte. Og utelivet har spreidd smitte, seier Solberg.

Smitte blant bartenderar

Dermed har det vore heilt nødvendig å avgrense skjenkinga, meiner ho.

– Då vi såg på statistikken over kva yrke som var mest smitta, så var det bartenderar, kelnerar og snackbarar i toppen. Då gjekk diskusjonen om at «Kvifor må vi må stengje, medan smitten er ein anna stad?». Nei. Smitten var òg i utelivet. Der treffest folk. Og når folk har drukke litt, så blir meteren kort.

Sjølv med stengde pubar fleire stader har smitten no gått opp igjen. Og styresmaktene har åtvara om at dei neste vekene kan bli dei tøffaste.

Statsministeren minner om at det har vore lyspunkt tidlegare, sjølv medan smittetala var på sitt dystraste.

– Eg synest stemninga eigentleg har vore bra trass alt. Særleg i fjor vår var det veldig mange episodar og saker som gjorde meg varm rundt hjartet. Folk og kommunar som laga løysingar for dei som var i karantene.

– Vi er jo lei

Det vart òg nokre gode månader utover våren.

– Marka i Oslo var full av folk i påska. Eg var heime i Bergen, og det vart bestemt at ein ikkje fekk gjere 17. mai-feiringa som normalt, men det var lokale små feiringar. Så vart det ein fin sommar synest eg. Då var det meir ope. Deretter vart det nok litt tøffare utover hausten, for då byrja folk å gå lei, ein fekk auke i smitten og nye nedstengingar.

I næringslivet har det òg vore positive tendensar.

– Det er ein giv i det norske samfunnet, også for å skape nytt. Vi har fleire bedrifter som har meldt seg til denne lågnivå børsnoteringa (Merkur Market) enn det dei andre nordiske landa har, så vi er jo òg inne i ein ganske god omstillingsperiode. Det er mange som har stått på og skapt noko nytt i denne situasjonen.

No er det endå eit krafttak. Før forhåpentleg nok menneske blir vaksinerte til ein endeleg oppmjuking mot sommaren.

– Eg opplever at dei fleste framleis er veldig solidariske og positive. Men vi er jo lei. Det er vi jo alle.

