SSB trur på 1,5 prosent rente innan 2024

innenriks

I ein ny rapport om konjunkturtendensar framover skriv SSB at styringsrenta truleg vil vere tilbake på 1,5 prosent, nivået frå før koronakrisa, i 2024.

– Når mange nok er vaksinerte og tiltaka kan lettast på vil økonomien gire opp og aktiviteten skyte fart. Det trur vi vil skje til sommaren. For mange vil det likevel vere ein krevjande situasjon også i åra som kjem, og det er ikkje før i 2024 at økonomien vil vere tilbake på eit heilt normalt nivå, seier SSB-forskar Thomas von Brasch.

SSBs prognosar er at renta vil hevast til 0,25 prosent i siste halvdel av 2021, for så å auke gradvis til 1,5 prosent mot slutten av 2024.

Det blir understreka at det til grunn for prognosane er lagt at «mange tiltak kan lettast på frå sommaren».

– Men dette fordrar at vaksinasjonsprogrammet lykkast og at koronasmitten blir redusert. I tillegg er det uvisse knytt til i kva grad befolkninga i praksis vil halde fram med å følgje dei inngripande smitteverntiltaka, seier von Brasch.

(©NPK)