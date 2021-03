Passfoto stod sentralt i gammal overgrepssak

innenriks

Mannen, som då var i 50-åra, erkjende å ha hatt seksuell omgang med guten, men sa at han ikkje visste at han var under 16 år.

Alderen til guten vart eit tema då dei møttest. Retten meiner det var aktlaust av mannen å stole på opplysningane hans om at han var 16 år gammal utan å gjere nærare undersøkingar.

– Passbilete av fornærma frå 2010 tilseier med styrke at utsjånaden på fornærma i seg sjølv gav grunnlag for umiddelbar tvil om fornærma kunne vere 16 år, skriv konstituert tingrettsdommar Håkon Velde Nordstrøm.

Mannen vart òg dømd for feilaktig oppbevaring av våpen. 60 dagar av fengselsstraffa er gjord på vilkår. Han er òg dømd til å betale drygt 60.000 kroner i oppreisning og erstatning til fornærma.

Mannen har signalisert at han vil vedta dommen, opplyser forsvararen hans, advokat Erik Lea, til Bergens Tidende.

– Eg meiner dommen er for streng og burde vore fleire månader kortare, og også fullt ut på vilkår. Det kunne vi ha anka på, etter mitt syn, men klienten min orkar ikkje ein ny rettsrunde. Han vil komme vidare i livet, seier Lea.

Den seksuelle omgangen skjedde i 2010. Fornærma gjekk til politimelding då han vart vaksen.

(©NPK)