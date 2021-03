Lærarstanden koker over NHOs lønnsutspel

innenriks

– Eg blir skikkeleg provosert, seier leiaren i Utdanningsforbundet Steffen Handal til NTB.

Det same er Unio-leiar Ragnhild Lied.

– No er eg mektig lei peikefingeren frå NHO-direktøren. NHO-direktøren åtvarar mot å gi lærarar og sjukepleiarar høgare lønn i ein situasjon der dei så tydeleg har vist verdien av den jobben dei gjer. Forstår ikkje NHO at godt kvalifiserte lærarar og sjukepleiarar er heilt avgjerande for verdiskapinga i Noreg? seier ho.

NHO klargjorde torsdag sin posisjon inn mot lønnsoppgjeret. NHO meiner ramma i oppgjeret i år ikkje må overstige anslått lønnsauke hos Noregs handelspartnarar, som er på 2,2 prosent.

Men prisstiginga i år er anslått å bli på 2,8 prosent, og NHO går med andre ord inn for ein reallønnsnedgang på 0,6 prosentpoeng.

Lærarar i fyr

Utspelet har sett fyr i lærarstanden.

– Det manglar ikkje på folk som er provosert. Dei skjønner rett og slett ikkje kva NHO driv med, seier Handal, som viser til at Noreg no manglar minst 4.000 lærarar og 5.000 sjukepleiarar.

– Det siste året har vist oss kor avhengig heile Noreg er av desse yrkesgruppene. Kva har NHO-sjef Ole Erik Almlid tenkt å gjere for å sørgje for at vi får nok lærarar her i landet? NHOs utspel er både uansvarleg og kortsiktig, seier han.

Ifølgje Utdanningsforbundet har lærarar i mange år hatt ein svakare lønnsvekst enn andre kommunalt tilsette, noko som mellom anna går ut over rekrutteringa: Av tilsette i lærarstilling er heile 15 prosent i grunnskulen og 21 prosent i vidaregåande skule utan lærarutdanning. Denne våren blir 1.600 færre lærarar enn vanleg uteksaminert.

I haust viste ei undersøking frå Respons Analyse òg at svært mange koronaslitne lærarane vurderer å byte jobb.

– Eg kan ikkje forstå at Almlid verkeleg meiner at vi ikkje skal bruke høgare lønn for å rekruttere fleire lærarar. Det verkar som om NHO trur at det ikkje går føre seg verdiskaping i offentleg sektor, seier Handal.

Betre balanse

NHO gjer det òg til eit hovudpoeng at frontfagsmodellen må vernast. Men då må han praktiserast betre, slår Handal fast og peikar på oppgjeret i fjor.

– Fasiten viser at det berre var offentleg sektor som lojalt heldt seg til ramma på 1,7 prosent. Industrien, finansnæringa og andre i privat sektor gjekk langt utover ramma. Dei tok seg betalt, medan vi sat igjen med applausen.

I snitt enda lønnsoppgjeret med ein auke på 2,25 prosent.

– Når ein no igjen maner til moderasjon, er det rett og slett lite truverdig. Denne ubalansen må rettast opp, elles mistar heile modellen tillit, seier Handal.

(©NPK)