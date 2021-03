Høie: Håpar framleis å tilby vaksine til alle vaksne i sommar

innenriks

Den siste veka har det komme to gode og to dårlege nyheiter. Vaksinasjonen med AstraZeneca-vaksinen er sett på pause medan meldingar om moglege alvorlege biverknader blir undersøkt. I tillegg får Noreg færre vaksinar frå AstraZeneca enn forventa.

Samtidig er Johnson & Johnson-vaksinen godkjent for bruk, og det er venta at Noreg vil få 900.000 dosar av denne i andre kvartal. Den andre gode nyheita den siste veka er at Noreg får 40.000 ekstra dosar frå Pfizer i mars.

Folkehelseinstituttet vurderer no kva alt dette vil ha å seie for framdrifta i vaksinasjonen.

– Viss pausen i vaksinasjonen med AstraZeneca ikkje blir langvarig, og vi får vaksineleveransar som planlagt, kan vi forhåpentleg framleis nå målet om å tilby heile den vaksne befolkninga vaksine i sommar, men det er for tidleg å seie dette heilt sikkert enno, sa Høie på pressekonferansen på fredag.

