FHI senkar tempoet i nytt vaksinescenario

Tidspunktet for når alle mellom 75–84 år har fått første dose, blir flytta to veker fram til månadsskiftet mars-april, medan 65-75-åringar og dei over 18 med høg risiko må vente ein dryg månad lenger før alle har fått første dose.

Det viser det siste nøkterne vaksinasjonsscenarioet frå FHI.

For helsepersonell blir tidspunktet flytta for når alle skal ha fått første dose frå slutten av april til byrjinga av juni.

Den to veker lange pausen for AstraZeneca-vaksinen skal ha hatt lite å seie for framdrifta. Grunnen er at det i utgangspunktet var få dosar å fordele av denne vaksinen, ifølgje FHI.

