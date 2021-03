Avis: AUFs medlemspraksis skal ha vorte granska

innenriks

No blir det ei sak for både styret og årsmøtet i fylkeslaget, melder Nidaros. Styret i Trøndelag Arbeidarparti skal fredag møtast fysisk til eit møte på Værnes. Etter det avisa erfarer har kontrollkomiteen granska AUFs praksis med verving av 10-kronersmedlemmer.

AUFs praksis med å tilby medlemskap for 10 kroner har skapt reaksjonar, etter at VG i januar avslørte at dei fleste tiar-medlemmene forsvann etter det første året. Det har òg vore murring i moderpartiet om at tiar-medlemmene gir AUF uforholdsmessig makt i partiet.

Før møtet har styremedlemmene fått opplyst at det kjem ei sak frå kontrollkomiteen, utan at dei har fått vite kva saka handlar om, seier fleire kjelder til Nidaros.

Den nye AUF-leiaren i Trøndelag, Emilie Græsli, gjekk i slutten av februar ut i Adresseavisen og sa at ho vil skrote vervinga av tiar-medlemmer.

Ingvild Kjerkol, leiar i Trøndelag Ap, stadfestar overfor Nidaros at kontrollkomiteen skal leggje fram ei sak som styret må behandle før fylkesårsmøtet neste helg, men elles er ho ordknapp:

– Det er naturleg å snakke med media etter vi er ferdig med styrebehandlinga. Eg har ikkje tenkt å seie meir om det no.

