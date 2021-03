Aasrud blir ny leiar av Aps valkomité

innenriks

Opphavleg var LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen, som døydde brått tysdag, oppnemnt som leiar av valkomiteen på Aps neste landsmøte 15.–17. april.

No går Peggy Hessen Følsvik, som er konstituert LO-leiar, inn i komiteen.

– Eg er glad for at Peggy Hessen Følsvik går inn i valkomiteen vår. Det er eit viktig uttrykk for dei banda som er mellom Ap og LO, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Eit av dei mest synlege utslaga av det tette, fagligpolitiske samarbeidet mellom Ap og LO, er at LO-leiaren ofte leier den viktige valkomiteen i partiet. I valet av Aasrud har partileiinga funne ein erfaren politikar som ikkje er ein del av LOs framtidige kabal, skriv Aftenposten.

