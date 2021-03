500 millionar i NTP til trafikktryggleik for barn

innenriks

– Det har vore store ord og tankar om dette tidlegare, men no går ein vidare til konkret handling og konkrete tiltak. Vi legg inn 500 millionar kroner til ulike tiltak som vil betre trafikktryggleiken for barn og unge, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til Nettavisen.

For å tryggje skulevegar og nærmiljø for barn og unge vil regjeringa etablere ei eiga tilskotsordning der kommunar, fylkeskommunar og idrettslag kan søkje om midlar. Pengane blir sette av i første seksårsperiode av planen.

Ein eigen transportplan for barn har lenge vore KrFs hjartebarn, og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er fornøgd med at barna no får midlar i NTP.

– Dette handlar òg om ein transportkvardag som kan bli betre for barn og unge i heile Noreg, seier han.

Transportplanen til barna vart lagt inn i NTP allereie i 2017, men då utan konkrete midlar.

(©NPK)