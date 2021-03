– Noreg kan ikkje opnast før 45-åringane er vaksinerte

innenriks

Noreg kan opne opp når sjukehusa ikkje lenger risikerer overbelastning. Det seier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi trur ikkje at vi er der før vi har vaksinert ned til 45 år. Førebelse estimat viser at då har vi vaksinert ein så stor del av befolkninga at risikoen for at vi overbelastar helsevesenet er liten, seier smitteverndirektøren til Morgenbladet.

FHI anslo tidlegare denne veka at dei fleste over 65 år ville vere vaksinert innan midten av mai, men det var før nyheita om at Noreg får opptil ein million færre vaksinedosar frå AstraZeneca og før det vart kjent at norske styresmakter stansar vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen inntil vidare inntil ein har undersøkt danske rapportar om moglege dødelege biverknader.

Dansk 50-årsgrense

Ifølgje Bukholm er det fleire døme på at friske folk under 65 år har hamna på sjukehus.

– Vi ser ei rekkje personar i aldersgruppa 45 til 65 år, der helsetenesta ikkje har funne at dei har nokon spesiell disposisjon for alvorleg sjukdom, men der ein del av dei likevel kan få ei utvikling der dei hamnar på sjukehus og treng intensiv behandling, seier Bukholm.

Uvisst når 45-åringane står for tur

FHI har ingen klare estimat for når elles friske nordmenn i alderen 45 til 64 år vil vere ferdig vaksinerte. I oversikta over vaksinasjon på FHIs nettsider blir det indikert at det vil skje ein eller annan gong etter juli. Denne oversikta vil bli oppdatert fredag, varslar FHI.

Det er om lag 1,1 million innbyggjarar her i landet i aldersgruppa 45 til og med 64 år.

(©NPK)