Tolga-brørne kan ikkje saksøkje kommunen – kjem til å anke

innenriks

«Retten legger til grunn at det er staten som er rett saksøkt, ikke kommunen», heiter det i rettsavgjerda, ifølgje Arbeidets Rett.

Advokaten til Tolga-brørne, Nicolai Skjerdal, seier at han truleg kjem til å anke rettsavgjerda i tingretten om at det er staten som eventuelt skal betale erstatning, og ikkje kommunen. Han meiner at erstatninga bør komme frå den som er ansvarleg.

Brørne Lars Peder og Magnus Holøyen gjekk til søksmål mot Tolga kommune og staten etter at dei vart registrerte med psykisk utviklingshemming utan at dei hadde diagnosen, og vart sett under verjemål mot sin vilje.

