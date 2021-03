Solid overtak for venstresida i ny måling

innenriks

Høgre går tilbake 2,3 prosentpoeng til 22,8 prosent. Ap følgjer etter med 22,7 prosent, eit fall på 1,9 prosentpoeng frå februar.

Senterpartiet får 20,7 prosent, som er 1,6 prosentpoeng høgare enn i februar. Det går fram av målinga som er gjort på oppdrag for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå.

Mandatfordelinga gir Ap og Sp 80 stortingsrepresentantar. Legg ein til representantane frå MDG, Raudt og SV får dei raudgrøne og venstresida 110 av 169 sete på Stortinget i denne målinga.

Både Raudt og MDG vippar over sperregrensa, medan Venstre og Kristeleg Folkeparti er langt under, noko som bidreg til at venstresida har eit solid overtak. Det betyr i praksis 14 representantar i minus til Venstre, KrF og Erna, og 14 i pluss til Raudt, MDG og dei raudgrøne.

Oppslutninga til partia i prosent (endring frå februarmålinga i parentes):

Ap 22,7 (-1,9), Høgre 22,8 (-2,3), Frp 9,2 (+1,1), Sp 20,7 (+1,6), SV 7,8 (+0,5), Venstre 2,2 (-1,1), KrF 2,9 (-0,2), MDG 4,1 (+0,2) og Raudt 4,9 (+2).

Målinga er teken opp mellom 1. og 8. mars og 966 personar er intervjua. Feilmarginen på målinga er mellom 1 og 3 prosentpoeng og størst for dei største partia.

