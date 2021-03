SV om NHOs lønnskrav: – Useieleg frekt

innenriks

– NHO skyv rekninga for koronakrisa over på arbeidsfolk. Det er heilt useieleg frekt, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Etter at skattebetalarane og arbeidsfolk har punga ut i eit år for krisepakkar til kapitaleigarane, så er dette takka. Viss du slår opp i eit leksikon under «utakknemlighet», burde det vere eit bilete av dette utspelet frå NHO, seier ho.

NHOs representantskap gav torsdag grønt lys til linja om at ramma for årets lønnsoppgjer ikkje må overstige utviklinga til handelspartnarar i utlandet, som er anslått til 2,2 prosent, for ikkje å svekkje norsk konkurransekraft.

Det er 0,6 prosentpoeng mindre enn forventa prisstigning og inneber dermed ein nedgang i reallønna.

