Det er no planlagt at AstraZeneca skal levere omtrent 670.000 dosar til Noreg i andre kvartal, opplyser Knut Jønsrud, seksjonsleiar for vaksineforsyning i FHI, til avisa.

Tidlegare hadde FHI lagt til grunn at mellom ein og to millionar dosar av AstraZeneca skulle komme til Noreg innan juli.

– Det er ein reduksjon på omtrent 60 prosent i andre kvartal, viss vi tek høgd for det mest optimistiske anslaget. Reduksjonen er på cirka éin million dosar, seier Jønsrud.