Raudt og Sp ønskjer å fryse Acer-saka inntil rettsavgjerd finst

Etter at Høgsterett nyleg gav Nei til EU løyve til å saksøkje staten i Acer-saka, ønskjer dei to partia at regjeringa legg Acer på is inntil vidare, skriv Nationen.

Nei til EU meiner at staten braut Grunnlovens paragraf 115 då dei slutta Noreg til Acer med eit alminneleg fleirtal i Stortinget i ryggen, og ikkje eit tre firedels fleirtal.

Det er dette søksmålet mot staten som no ligg til behandling hos Oslo tingrett.

– Raudt meiner at domstolane no må få undersøkje om tilslutninga var konstitusjonelt lovleg, og at all vidare tilpassing til EUs energibyrå Acer må opphøyre medan domstolane gjer jobben sin. Derfor fremjar vi eit forslag på Stortinget om å stoppe vidare tilpassing, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til avisa.

Senterpartiet fremjar forslag i Stortinget om dette saman med Raudt.

Viss forslaget får fleirtal kan det forseinke Noregs tilslutning til EUs fjerde energipakke.

