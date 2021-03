Peder Kjøs skal leie ekspertgruppe som skal foreslå tiltak for psykisk helse etter pandemien

innenriks

Gruppa skal foreslå konkrete tiltak for kvar innsatsen bør styrkjast for å møte belastningane og utfordringane mange menneske slit med som ein konsekvens av pandemien og tiltaka for å få ned smitten.

– Vi har greidd å halde smitten lågare og samfunnet opnare enn mange andre land gjennom pandemien. Men likevel har pandemien hatt sin pris. Mange er permitterte eller har mista jobben, og mange har opplevd einsemd, isolasjon eller vanskelege forhold heime. Vi har teke grep for å halde tenestene i gang og førebyggje einsemd, men vi vil vurdere om det er behov for å styrkje innsatsen ytterlegare, seier statsminister Erna Solberg (H) i ei pressemelding.

Ekspertgruppa består av tolv medlemmer, og er sett saman av personar med fag- og erfaringskompetanse innanfor psykisk helse og rus. Leiar er psykolog Peder Kjøs, mellom anna kjent frå NRK.

Allereie innan 30. april skal ekspertgruppa framme konkrete forslag om kvar innsatsen bør styrkjast i helse- og omsorgstenestene og eventuelt foreslå nye tiltak. Vurderinga frå ekspertgruppa skal inngå som ein del av avgjerdsgrunnlaget til regjeringa for nye tiltak.

(©NPK)