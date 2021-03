Nordmenn skuldar 114 milliardar i inkasso

innenriks

Det er ein auke frå 108 milliardar kroner ved slutten av 2019, samtidig som det vart registrert rundt 400.000 færre inkassosaker. Inkassosakene blir altså stadig meir alvorlege.

– Vi har gjennom koronakrisa sett at talet på inkassosaker har gått noko ned, men det bekymrar klart at sakene blir større og større. Det vitnar om at dei reelle problema for folk som skuldar pengar, er større enn tidlegare, seier Christian Aandalen i inkassokonsernet Fair Group.

Den totale summen av innkasserte midlar oversteig 40.6 milliardar kroner ved utgangen av 2020, opp frå 38,6 milliardar kroner frå eit år før.

