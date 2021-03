No kan det komme helseåtvaringar på øl, vin og sprit

innenriks

– Det er ikkje eit skarpt skilje mellom bruk og skadeleg bruk av alkohol, og dette har vi eit ansvar for å formidle. Vi vil derfor foreslå å innføre krav til åtvaringsmerking på alkoholhaldig drikke i Noreg, seier helseminister Bent Høie (H).

Torsdag vart den nasjonale alkoholstrategien for perioden 2021 til 2025 lagt fram.

Her følgjer regjeringa opp Stortingets vedtak frå november 2018 der det vart fleirtal for Ap, Sp og KrFs forslag om å innføre merking av alkoholhaldig drikke med helseåtvaringar om alkoholbruk under graviditet og i samband med køyring.

Høgre, Frp og Venstre stemde mot forslaget den gongen.

