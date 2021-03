Nesten ingen er smitta i butikkar og på serveringsstader

innenriks

Tal frå Aftenpostens gjennomgang av smittesporing og smitteverntilsyn i Oslo sidan nyttår viser at det nesten ikkje er rapportert smitte på serveringsstader. Veka før avgjerda om å stengje vart teken stod slik smitte for tre promille av alle rapporterte tilfelle i Oslo.

– Sjølv om vi har veldig rare tilstandar i landet no, forventar vi at avgjerder er til å forstå. Vi er ikkje ekspertar på smittevern, men vi snakkar dagleg med bransjen. Veldig mykje tyder på at det ikkje er mykje smitte, seier administrerande direktør Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening.

Byråd for næring og eigarskap, Victoria Marie Evensen (Ap) har forståing for at bransjen reagerer. Ho forklarer stenginga med at byrådet må prøve å bremse reiseaktiviteten til Oslo-folk.

– Vi veit at viruset trivst der folk møtest, og at det trivst særleg godt inne, seier Evensen. Ho oppmodar innstendig alle om å treffe færrast mogleg.

Alle butikkar med unntak av daglegvarehandel, bensinstasjonar, apotek, blomsterbutikkar og Vinmonopolet er stengt i Oslo. Alle serveringsstader er òg stengde. Nedstenginga vil vare til over påske.

Lillestrøm, Lørenskog og Ullensaker har innført dei same restriksjonane som Oslo.

