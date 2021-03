NSM: Fleire hundre norske bedrifter har ikkje installert tryggingsoppdatering

innenriks

– Vi ventar at det er fleire bedrifter vi ikkje kjenner til, seier avdelingsdirektør Bente Hoff ved Nasjonalt cybertryggleikssenter i NSM.

Onsdag uttalte NSM at dei var kjende med at eit titals norske verksemder, mellom dei Stortinget, var ramma av dataangrepet. No fortel styresmakta at dei reknar med at det kan vere nokre få hundre norske verksemder som ikkje har installert tryggingsoppdateringa som kom frå Microsoft 5. mars. Hoff seier NSM no gjennomfører ei kartlegging av desse bedriftene.

I tillegg er det truleg fleire verksemder dei ikkje kjenner til, der trusselaktøren har komme seg på innsida av datanettverket før tryggingsoppdateringa vart installert.

Førebels vil ikkje NSM utdjupe kva slags angrep det er snakk om, og om det har vore målretta eller meir tilfeldig.

– Det er for tidleg å seie, seier Hoff.

(©NPK)