LO: – Denne krisa kan ikkje løysast med reallønnsnedgang

– Utgangspunktet vårt er kravet frå LOs representantskap, som er å halde oppe kjøpekrafta. Så tek vi som alltid forhandlingane ved forhandlingsbordet, seier konstituert LO-leiar Peggy Hessen Følsvik til NTB torsdag.

LO klargjorde krava sine i midten av januar. NHOs representantskap vedtok torsdag sin posisjon inn mot lønnsoppgjeret, og varsla krav om reallønnsnedgang.

– Denne krisa kan ikkje løysast med reallønnsnedgang. No handlar det om å sikre arbeidsplassane, ikkje minst i tenestenæringane, svarer Følsvik.

NHO vil ta vare på konkurranseevna i industrien

Ramma for lønnsoppgjeret må liggje under den anslåtte prisstiginga på 2,8 prosent, meiner NHO.

– Lønnsutviklinga må ta vare på konkurranseevna i industrien, fastslo representantskapet.

NHO viser til at lønnsutviklinga hos handelspartnarar i utlandet vil liggje på rundt 2,2 prosent, eit godt stykke under forventa prisstigning på 2,8 prosent.

Usamde om konkurranseevne

– LO er usamd i sjølve premissen motparten legg til grunn. Fordi det er feil, seier Følsvik.

Medan NHO viser til koronakrisa og lønnsveksten hos handelspartnarar, meiner LO at krisa ikkje handlar om norsk konkurranseevne mot handelspartnarane.

– LO legg alltid vekt på norsk konkurranseevne. Denne har styrkt seg betydeleg dei siste åra, seier Følsvik.

– Det er openbert at det å sikre kjøpekrafta vil skape ein tryggleik for inntekt som folk treng no. Det er òg viktig for å halde hjula i gang i ei krevjande tid.

