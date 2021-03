Kringkastingsrådet avviste Superkroppen-kritikk

innenriks

I programmet kler fem vaksne deltakarar seg delvis nakne for å fortelje om kroppen sin og svare på spørsmål frå eit panel av barn frå ti til tolv år.

Dette har falle fleire tungt for brystet, men rådet enda opp med å rose programmet i staden for å gi ris til programskaparane.

Leiaren til kringkastingsrådet Julie Brodtkorb seier ho er ganske forundra over reaksjonane og seier ho trudde at «vi var kommet lenger i Norge», skriv Kampanje.

– Eg oppfattar at dette programmet viser at kropp er mangfald, og at det normale er at ein har alle moglege typar kroppar. I ein kvardag der det ein elles ser på TV ikkje er det normale, men moteindustrien og realityseriar, synest eg det er særs viktig, seier ho.

Redaksjonssjef Cathrine Irgens Nilsen forklarte i rådet at serien skal vere ei motvekt til det einsidige kroppsbiletet barn ofte blir utsette for. Ho legg til at «99 prosent av seriene» deira ikkje profilerer nakne menneske, skriv Medier24.

Av andre saker som skal takast opp i møtet til rådet, er Norsk Komponistforenings klage på NRKs musikkprofil, og fleire innslag i nyheitssendingane.

