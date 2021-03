Koronaen rammar framleis utenlandsfødde hardast

innenriks

Ein ny rapport frå FHI viser at det framleis òg er store forskjellar mellom dei ulike gruppene, både når det gjeld smitte og innleggingar. Dei som er aller hardast ramma, er fødde i Pakistan, Somalia, Irak, Tyrkia og Afghanistan.

Blant dei som er fødde i eit anna land, var over dobbelt så mange smitta som i den norskfødde delen av befolkninga (2.312 utanlandske mot 906 norske per 100.000). Omtrent like stor del var då testa.

FHI konkluderer med at dei veit for lite om dei smitta til å kunne seie noko om årsaka til dei store forskjellane. Til dømes veit dei ikkje noko om inntekt, utdanning, butid og kor trongt dei bur.

(©NPK)