Konkurransetilsynet vurderer stans av brennevins-fusjon

innenriks

Finske Altia og norske Arcus er to av dei største aktørane som sel brennevin til Vinmonopolet, og tilsynet meiner at den planlagde fusjonen kan svekkje konkurransen i fleire marknader.

Ifølgje Konkurransetilsynet ville dei to, som tilsynet ser på som nære konkurrentar, samla vorte «den største aktøren i markedene for salg av akevitt, vodka og brennevin markedsført mot forbrukere under 20 år» i Vinmonopolet.

– Vi fryktar at fusjonen kan føre til redusert konkurranse i fleire av marknadene for sal av brennevin til Vinmonopolet og at redusert konkurranse kan auke prisane for kundar som spør etter desse produkta, seier prosjektleiar Jan Kristoffer Høiland.

Dei to partane har foreslått hjelpande tiltak, men Konkurransetilsynet fann desse utilstrekkelege.

Partane har no 15 arbeidsdagar på seg til å kommentere vurderingane i varselet frå tilsynet. Deretter må tilsynet fatte endeleg vedtak innan 15 arbeidsdagar. Endeleg frist er 27. april.

