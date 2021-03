Høgare oljepris kan gi kraftigare prisstigning enn først anteke

innenriks

Det tekniske utrekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU) anslår no ei prisstigning på 2,8 prosent frå 2020 til 2021. Det er 0,2 prosentpoeng meir enn dei gjorde då dei la fram den førebelse rapporten sin før årets lønnsoppgjer i midten av februar.

– Den viktigaste grunnen til at utvalet no justerer opp anslaget frå 2,6 prosent i februar er at oljeprisen blir føresett å auke meir enn kva utvalet la til grunn i den førebelse rapporten, skriv utvalet i ei pressemelding.

Prisen på nordsjøolje har stige med rundt 35 prosent hittil i år. Berre den siste månaden er stigninga på 12 prosent.

Anslaget over prisstiginga er likevel framleis godt under anslaget til regjeringa på 3,5 prosent i nasjonalbudsjettet i fjor haust.

– Uvissa i anslaget er knytt spesielt til utviklinga i kronekursen og energiprisane, men også til korleis pandemien påverkar økonomien og prisutviklinga slik ho no blir målt, skriv TBU.

Årets lønnsoppgjer startar 15. mars og er eit mellomoppgjer. Det betyr at det berre skal forhandlast om lønn.

