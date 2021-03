innenriks

Det første tilfellet knytt til Austlandet er påvist hos ei kanadagås i Sarpsborg, melder Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

I november 2020 vart det for første gong påvist høgpatogen fugleinfluensa i Noreg. Sidan den gong er det påvist 29 tilfelle.

Tidlegare er det påvist fugleinfluensa i Rogaland, Vestland, og Agder.

Det er innført portforbod i alle fylke sør for Nordland, skriv Mattilsynet. Det inneber at alle tamfuglar skal vere under tak, for å hindre smitte frå ville fuglar.

