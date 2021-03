FHI: Veit ikkje når Johnson & Johnson-vaksinen kjem til Noreg

innenriks

VG skreiv onsdag at FHI er bekymra over at dei ikkje får svar på når Johnson & Johnson vil levere til Noreg. Det er planlagt 900.000 dosar i andre kvartal, men dersom desse kjem seint, vil det få konsekvensar for dei norske vaksineplanane.

– Vi veit litt lite om leveringsplanane frå Johnson & Johnson enno. Vi er glad for at han er godkjend, då har vi ein fjerde vaksine i den europeiske marknaden. Men akkurat kor mykje det vil ha å seie det veit vi ikkje riktig enno, seier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til NTB.

