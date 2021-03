Erna Solberg må stille i open høyring om tilsetjing

innenriks

Stortingets kontrollkomité kallar inn både statsministeren og næringsministeren til open høyring. Der må dei svare på kva som skjedde då forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vart utnemnd som ny fiskeridirektør i september i fjor, skriv Klassekampen.

Leiar i kontrollkomiteen, Dag Terje Andersen (Ap), stadfestar overfor Klassekampen at komiteen no trappar opp undersøkingane sine.

– Komiteen har vedteke at vi kjem til å invitere næringsministeren og statsministeren til høyring i saka, seier han.

Dag Terje Andersen seier at det er måten tilsetjingane skjedde på som gjer ei kontrollhøyring nødvendig.

– Og ikkje minst det prinsipielle ved at ein sitjande statsråd blir utnemnt av kollegaene sine til embetsstillingar.

At kontrollkomiteen vil til botn i prosessen som førte til tilsetjinga, har utløyst eit kritisk søkjelys òg mot to tidlegare tilfelle der regjeringa har tildelt tunge embete til eigne statsrådar. Tidlegare fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker (H) vart i 2014 utnemnd til fylkesmann i Troms, og Bent Høie (H) vart i 2018 gitt same stilling i Rogaland.

I eit brev til kontrollkomiteen 23. februar, avviser statsministeren at ho har brote reglar ved utnemningane, som ho meiner var ordinære prosessar.

