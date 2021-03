EU har godkjent ein ny vaksine – men høgst uklart når han kjem til Noreg

innenriks

Vaksinen vart torsdag den fjerde som er godkjent av EU, etter at også EU-kommisjonen vende tommelen opp.

Og dette er ein vaksine det er knytt spenning til. I motsetning til dei andre, blir ho teken i berre éin dose. Det betyr at dei 900.000 dosane Noreg etter planen skal få i andre kvartal, er nok til å vaksinere like mange innbyggjarar.

– Det er gode nyheiter at Johnson & Johnson får mellombels godkjenning for bruk i EU. Det vil hjelpe oss i Noreg òg, seier assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

– Vil levere forventa volum

Helseminister Bent Høie (H) seier det er særleg viktig at éin dose held for Johnson & Johnson-vaksinen, som også blir kalla Janssen-vaksinen etter det belgiske selskapet som har stått for utviklinga.

– Fleire av vaksineprodusentane har hatt utfordringar ved oppstart av produksjon, men forventninga vår er at Janssen vil levere forventa volum til Europa, seier Høie.

Folkehelseinstituttets overlege Are Stuwitz Berg synest òg det er gledeleg. Men han kan ikkje gi noko svar om når Noreg får vaksinane, eller når vi får eit svar på dette.

– Vi veit litt lite om leveringsplanane frå Johnson & Johnson enno. Vi er glad for at vaksinen er godkjend, då har vi ein fjerde vaksine i den europeiske marknaden. Men akkurat kor mykje det vil ha å seie, det veit vi ikkje riktig enno, seier han til NTB.

FHI bekymra

Ifølgje VG er FHI bekymra over at dei ikkje får svar frå Johnson & Johnson om når Noreg kan vente seg dosar.

Dersom dosane som er lova i andre kvartal først kjem i slutten av dette kvartalet, vil det påverke dei norske vaksinasjonsplanane betydeleg.

– Det vil ha betydelege konsekvensar for framdrifta av vaksinasjonsprogrammet. Det er ein betydeleg leveranse, seier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

Fjerde vaksine

Vaksinen er den fjerde som blir godkjend i EU. Frå før er vaksinane frå Pfizer/Biontech, Moderna og AstraZeneca tekne i bruk. Medan desse tre blir gitt i to dosar, blir Johnson & Johnsons vaksine gitt i éin dose.

Kliniske testar har vist at den nye vaksinen kan vere opptil 72 prosent effektiv, skriv New York Times. Ifølgje det norske Legemiddelverket viser studiar at han er minst 67 prosent effektiv.

– Vernet ser ut til å vere godt i alle aldersgrupper som var med i studien, og hos dei som hadde underliggjande sjukdommar som til dømes høgt blodtrykk, diabetes, hjartesjukdom, astma/kols, overvekt og velregulert hiv-infeksjon, skriv Legemiddelverket i analysen sin.

Legemiddelverket påpeikar at det er ingen eller avgrensa data om kor effektiv vaksinen er for barn og unge under 18. Det same gjeld eldre over 75 år, men vaksinen blir anteken å verne òg denne aldersgruppa.

Forsyningsproblem

EU har inngått ein avtale om å få levert 200 millionar dosar i år. Dei første 55 millionar dosane skal komme i andre kvartal, men produsenten varsla denne veka at forsyningsproblem kan gjere det vanskeleg å oppnå dette innan utgangen av juni.

Ifølgje Reuters sa ei høgt plassert EU-kjelde at produsenten ikkje meiner det er umogleg å nå målet, men at utfordringar med leveranse av ingrediensar og utstyr sette selskapet under press. Forseinkingar i leveransane vil vere dårleg nytt for EU, som allereie har fått kritikk for å vere trege med utrullinga av vaksinane.

Vaksinen som no får tommelen opp, er utvikla av belgiske Janssen Pharmaceutica, som er ein del av Johnson & Johnson. I USA får selskapet hjelp av konkurrenten Merck til å produsere covid-19-vaksinen.

(©NPK)