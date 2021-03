Dominic Raab underteikna polaravtale i Oslo

innenriks

Samarbeidsavtalen vart underteikna då Storbritannias utanriksminister Dominic Raab besøkte utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i Oslo torsdag.

Den nye avtalen løftar fram forskingssamarbeid i begge dei to polarområda og kulturminneforvaltning på Sør-Georgia og i Antarktis.

Britane beskriv avtalen som ein milepåle før klimatoppmøtet COP26, som Storbritannia er vertskap for.

Det at ein utanriksminister kjem fysisk til Oslo er sjeldan under koronapandemien, men denne veka har Raab vore i både Tallinn og Oslo for å møte allierte ansikt til ansikt.

Noreg og Storbritannia er no òg i sluttfasen av forhandlingane om ein ny frihandelsavtale etter brexit, og det var venta at dette vil bli eitt av samtaletemaa i møta mellom Raab og Eriksen Søreide.

I forkant av besøket vart det òg varsla at forholdet til Russland, klima og samarbeid i FNs tryggingsråd ville bli diskutert.

– Den tryggingstrusselen som Russland utgjer, kjennest sterkast hos naboane våre. Storbritannia står side om side med dei nære vennene våre i Norden og Baltikum, både militært og med tanke på handtering av russisk desinformasjon og destabiliserande aktivitet i regionen, sa Raab i ei pressemelding onsdag.

