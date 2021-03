Dominic Raab tek AstraZeneca i forsvar

innenriks

Raab var torsdag på besøk i Oslo, der han heldt pressekonferanse saman med utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

På spørsmål frå NTB om situasjonen med AstraZeneca svarte Raab slik:

– Eg er klar over situasjonen her. Vi har gjort alle dei undersøkingane som blir kravde i Storbritannia, og vi er veldig sikre på at det er trygt å ta vaksinen. Men vi veit at ein må følgje prosessane i kvart land når det gjeld tryggleik, og vi har så klart respekt for den norske tilnærminga.

Blodpropp

Den britiske utanriksministeren vart òg pressa på spørsmålet av andre medium. Raab viste då til at vaksinasjonen òg vart sett på pause i Storbritannia då det oppstod spørsmål om biverknader under dei første utprøvingane i fjor.

– Som eit resultat av den strenge testinga vi hadde heime, er vi veldig sikre på at det er trygt å ta vaksinen. Men kvart land må sjølvsagt følgje sine eigne godkjenningsprosedyrar nøye, sa han.

Ei rekkje land, inkludert Noreg, sette torsdag bruken av den britiskutvikla vaksinen på pause på grunn av meldingar om alvorleg blodpropp hos personar som har fått vaksinen.

Europeiske legemiddelstyresmakter skal no undersøkje om det kan vere nokon samanheng mellom vaksinen og blodproppane.

Vaksinekonflikt med EU

På pressekonferansen i Oslo fekk Raab òg spørsmål om den bitre konflikten mellom Storbritannia og EU om eksport av vaksinar.

Konflikten blussa opp igjen denne veka då EUs president Charles Michel skulda Storbritannia for å ha innført «direkte forbod» mot eksport av vaksine og vaksinekomponentar produsert på britisk jord.

Skuldinga har opprørt britane kraftig.

– Vi har aldri gjennom lovgiving blokkert eksport av nokon vaksine eller relaterte produkt nokon stad, og det vil vi heller ikkje gjere. Vi meiner dette er eit viktig prinsipp som vi håpar at også EU vil følgje, sa Raab i Oslo.

(©NPK)