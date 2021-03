Dødstala i Noreg har aldri vore lågare enn i 2020 – ut frå folkemengda

innenriks

Trass i koronapandemien var dødstala låge i fjor. Det døydde 40.611 personar, 73 færre enn i 2019.

På ein gjennomsnittsdag er det 110 dødsfall. Dersom vi måler talet på døde i prosent av folkemengda, har vi aldri hatt lågare dødstal, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Medan koronapandemien i fleire land og regionar gav stor overdødelegheit i fjor – EUs statistikkbyrå Eurostat registrerte ei overdødelegheit på meir enn 450.000 døde i EU-landa berre mellom mars og november – var dette ikkje tilfelle i Noreg.

Færre barn blir fødde

Fødselstala heldt fram med å falle. Det vart i fjor fødd 52.979 barn i Noreg, ifølgje SSB: Det var 8.800 færre enn i 2009. Det gav eit samla fruktbarheitstal (SFT) på 1,48 barn per kvinne.

– Nedgangen i fruktbarheita er ein trend som har gått føre seg i over ti år, så dette er ikkje overraskande tal. Fruktbarheita har sokke med eit halvt barn per kvinne sidan 2009, då SFT var på 1,98, seier Espen Andersen i SSB.

Byrået poengterer at lågare fruktbarheit ikkje kan skuldast pandemien. Dei aller fleste barna som vart fødde i fjor, vart skapte i god tid før dei første koronarestriksjonane i mars.

Abortnedgang

Også aborttala var på sitt lågaste nokosinne i fjor. Det vart registrert 11.081 svangerskapsavbrot, ifølgje Abortregisteret til Folkehelseinstituttet. Til samanlikning var talet 14.675 i 2000.

Overlege Mette Løkeland-Stai i Abortregisteret seier at nedgangen hovudsakleg kjem av at færre i aldersgruppa under 25 år tek abort. Tendensen er likevel fallande i alle aldersgrupper.

Åtte av ti abortar vart utførte før niande veke, og ni av ti vart utførte medikamentelt. Etter tolvte veke må abortar behandlast i nemnd. Sakene som blir avslåtte i primærnemnda, blir vidaresende til ei klagenemnd.

Det vart utført 508 nemndbehandla abortar i 2020, det lågaste talet sidan 2003. Nesten alle – 498 – vart innvilga i primærnemnd.

– Dei fleste nemndbehandla avbrota vart innvilga på grunnlag av risiko for fosterskadar, sosiale forhold og/eller helsa til mor, seier Løkeland-Stai.