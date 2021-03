Carlsberg-nytarar blir bedne undersøkje at alkoholfritt øl ikkje er alkoholhaldig

innenriks

Ringnes har fått rapportert to tilfelle av at pappbehaldarar merka med «Carlsberg Alcohol Free» inneheld glasflasker med 0,33 liter alkoholhaldig Carlsberg Pilsner. Pilsneren inneheld 4,5 prosent alkohol.

Partiet er berre selt den siste veka, og Ringnes har oversikt over butikkane som har fått dei aktuelle varene. Etter interne undersøkingar har Ringnes komme fram til at feilen sannsynlegvis berre gjeld nokre få brett.

Feilen på emballasjen vart oppdaga av butikkmedarbeidarar i samband med vareplassering.

– Flaskene er riktig merkte. Utfordringa er at dei har hamna i feil pappbehaldar. Vi kontaktar no dei butikkane som har fått varer frå det aktuelle partiet. Produktet blir sperra for sal i kassen inntil dei er sjekka og klarerte, uttaler Ringnes i ei pressemelding der dei beklagar det som har skjedd.

