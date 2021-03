Carl I. Hagen blir foreslått til listeplass i Oslo

innenriks

Sigurd Fredeng i Gamle Oslo Frp stadfestar overfor Avisa Oslo at han kjem til å stille benkeforslag på nominasjonsmøtet til partiet laurdag.

Fredeng seier at Hagen er informert om og fornøgd med forslaget. Hagen, som også er innstilt på førsteplassen til Oppland Frp, varsla allereie i januar at han ville prøve å kapre tredjeplassen.

– Eg meiner at vi må ha dei tre beste kandidatane på topp, og då er Jon (Helgheim, red.mrk.), Christian (Tybring-Gjedde, red.mrk.) og Carl dei tre eg meiner er dei beste, seier Fredeng til avisa.

Fredeng seier han trur nominasjonskomiteen var delt då dei innstilte på at Aina Stenersen skulle vere tredjekandidat, men understrekar at også han meiner ho er ein god kandidat.

– Begge to er veldig dyktige. Det blir som ein fotballkamp der du har to spelarar som kjempar om den beste plassen. I dette tilfellet meiner eg Carl er betre, for han kan få tvilarar ned frå gjerdet, få folk som har stemt på oss tidlegare til å stemme på oss igjen, og trekkje til seg nye veljarar, seier Fredeng.

Stenersen var òg innstilt som tredjekandidat i 2017, men trekte seg under nominasjonsmøtet etter å ha vorte utfordra av Hagen. Ho var òg førstekandidat til bystyret i Oslo i 2019.

