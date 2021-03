BT: Bergen stoppar bruk av AstraZeneca-vaksinen fram til FHI har avklart situasjonen

innenriks

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune seier til Bergens Tidende at dei synest meldingane frå Danmark er såpass alvorlege at bruken av vaksinen blir sett på pause umiddelbart.

– Meldingane frå Danmark er såpass alvorlege at Legemiddelverket og FHI har eit møte allereie i formiddag. Då pausar vi vaksinasjonen for å vente på konklusjonen deira, seier Hansen.

– Vi trur ikkje no at denne vaksinen har vorte kjempefarleg, men dei opplysningane som har komme, tilseier at vi ventar på konklusjonar frå nasjonale styresmakter, seier Hansen.

Danmark og fleire europeiske land har stansa bruken av vaksinen på grunn av mistanke om at den kan føre til alvorlege blodproppar. Det er eitt dødsfall i Danmark knytt til saka.

Det er ikkje påvist ein samanheng mellom tilfella og vaksinen.

(©NPK)