AstraZeneca: Pasienttryggleik er høgaste prioritet

Det er ikkje påvist samanheng mellom vaksinar og biverknadene som blir mistenkte, som er alvorlege blodproppar. Eitt dødsfall i Danmark er knytt til saka.

– Pasienttryggleik er høgaste prioritet for AstraZeneca. Tilsynsstyresmaktene har tydelege og strenge effektivitets- og tryggingskrav for godkjenning av alle nye legemiddel, og det inkluderer vaksinen vår. Tryggleiken av vaksinen har vorte studert omfattande i kliniske tredjefasestudiar, og fagfellevurderte data stadfestar at vaksinen generelt blir tolerert bra, skriv AstraZeneca i ein kommentar til NTB.

Selskapet understrekar at dei er klar over den danske granskinga. Norske helsestyresmakter har hatt hastemøte om utviklinga torsdag.

