Vegtrafikksentralen åtvarar om dårleg sikt på fjellet på Austlandet

– Planlegg turen og sjekk ut vêret og trafikkmeldingar før avreise, skriv dei på Twitter.

Vegtrafikksentralen vest skriv på Twitter at det er innført kolonnekøyring på riksveg 7 over Hardangervidda. Vegen kan bli stengd for personbilar på kort varsel.

