VG tapte i Høgsterett om våpeninnsyn

innenriks

Tidlegare har Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett avvist VGs klage på Riksadvokatens avgjerd om å nekte innsyn i fleire sentrale dokument knytt til etterforskinga av Forsvarets og handteringa til politiet av tenestevåpen.

VG gjekk i januar 2020 saman med Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening til søksmål mot Riksadvokaten etter innsynsavslag.

– Sjølv om Høgsterett til sist konkluderte med at personvernet er avgjerande for at vi ikkje blir gitt innsyn, har vi fått støtte for mange av våre prinsipielle synspunkt. Eg vil derfor seie dette likevel er ein viktig delsiger for openheit. Det er viktig både for VG og norsk presse, seier ansvarleg redaktør Gard Steiro i VG.

Han seier at det prinsipielle spørsmålet er om pressa i det heile har nokon rett til innsyn i straffesaksdokument.

– Lova seier klart at pressa ikkje har nokon slik rett, og det var dette standpunktet påtalemakta forsvarte i Høgsterett. Men med denne avgjerda gir Høgsterett VG medhald i at pressa likevel kan ha ein slik rett til innsyn, og at dette må avgjerast for kvart enkelt tilfelle, seier Steiro.

(©NPK)