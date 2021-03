Tre siktet etter helikoptertur til hytte i Sverige

innenriks

Mennene hadde først forklart dei hadde vore på ein hyttetur i Trysil, men Tollvesenet hadde allereie varsla politiet om at helikopteret kom inn til landet frå Sverige, skriv Sarpsborg Arbeiderblad.

– Nei, det viste seg at dei tre mennene hadde vore på hyttetur i Sverige. Dei er no sikta for brot på covid-19-reglane. Etter å ha besøkt Sverige, skal som kjent folk i karantene, seier Kai Andersen, seksjonsleiar for etterforsking ved politistasjonen i Sarpsborg, til avisa.

Piloten er òg sikta for brot på luftfartslova og tollovforskrifta.

